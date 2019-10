Viola, occhio a Okaka: ha rilanciato l’Udinese, con lui gol e vittorie. E torna De Paul

L’attaccante italiano è tornato dal Watford, e domenica ha regalato la vittoria sul Bologna. Rientrerà l’argentino dopo la squalifica.

Focus sull’Udinese avversaria dei viola domenica, su La Gazzetta dello Sport. Gioco. Partita. Incontro. Nel senso che Stefano Okaka gioca la prima partita da titolare, segna il primo gol di questo campionato e l’Udinese batte il Bologna e allontana tutti i cattivi pensieri derivati da tre sconfitte di fila, due delle quali in casa con Parma e Brescia. E’ bastato quindi il ritorno del gigante di Castiglione del Lago, catapultato nuovamente a Udine in serie A. A Watford non c’era posto per Stefano.

IMPORTANTE. Da quando è sbarcato in Friuli Okaka è stato molto importante per il gioco di Tudor. Un dato balza agli occhi: senza di lui l’Udinese ha vinto soltanto una volta. All’ultima di campionato a Cagliari (1-2) quando l’attaccante non fu convocato per il noto diverbio con l’allenatore. Con Stefano in campo l’Udinese ha vinto sette partite su 12.

CONDIZIONE. E’ arrivato un po’ in ritardo di condizione dal Watford. «Ha un’ora nelle gambe», ha detto il tecnico. Che, però, dopo la sfida vinta col Bologna alla Dacia Arena, ha aggiunto: «Con lui e De Paul faremo grandi cose».

ORA LA FIORENTINA. Domenica a Firenze Don Rodrigo, prima di imbarcarsi per raggiungere la Nazionale argentina (convocato pure il portiere Juan Musso), torna (dopo tre turni di squalifica) in campo in e A contro la squadra che, forse, più lo voleva durante il mercato. L’altro posto se lo giocano Lasagna e Nestorovski.