Viola in prestito, Gori e Ghidotti convocati in Nazionale U20 per la gara contro la Svizzera

Due giovani di proprietà della Fiorentina convocati per il match del Torneo 8 Nazioni

E’ stata diramata la lista dei 23 convocati dal ct Daniele Franceschini, in vista della quinta gara del Torneo 8 Nazioni che la Nazionale Under 20 giocherà contro la Svizzera. Nell’elenco sono presenti anche due giovani di proprietà della Fiorentina, ovvero l’attaccante in prestito all’Arezzo, Gabriele Gori e il portiere in forza alla Pergolettese, Simone Ghidotti. Questo l’elenco completo:

Portieri: Leonardo Loria (Juventus), Simone Ghidotti (Pergolettese);

Difensori: Raoul Bellanova (Girondins Bordeaux), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Gabriele Bellodi (Crotone), Alessandro Buongiorno (Torino), Filippo Delli Carri (Juventus), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Lovato (Padova);

Centrocampisti: Manolo Portanova (Juventus), Alessandro Mallamo (Juve Stabia), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani), Hans Nicolussi Caviglia (Perugia);

Attaccanti: Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gabriele Gori (Arezzo), Emanuel Vignato (Chievo Verona), Domenico Roberto Alberico (Hoffeneim), Pomilio Lima Da Silva Costa Andre’ Anderson (Lazio), Gennaro Borrelli (Delfino Pescara), Marco Olivieri (Juventus).