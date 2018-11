Vitale: “Fiorentina come Lazio e Atalanta. Pioli punti di più su Sottil”

L’ex direttore sportivo ha parlato dei temi legati alla squadra viola

Pino Vitale a Radio Toscana: “La Fiorentina per me ad oggi vale l’Atalanta, ma anche la Lazio. Si gioca quindi una posizione dietro la Champions League, per me è in lizza anche per il sesto posto e non solo per il settimo.

Sottil? Sono meravigliato dal fatto che ancora non abbia trovato un certo spazio. Per me ha tutto per diventare un giocatore vero e credo che Pioli ci dovrebbe puntare di più.

Se la Fiorentina vuole valorizzare i giovani deve farli giocare e Sottil ha tutto per tenere botta anche in maglia viola“.