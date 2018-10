Women’s, prosegue il tour de force. Oggi la sfida in campionato contro il Chievo

Dopo Supercoppa e Champions League, torna il campionato per le ragazze viola. Oggi sfida al Chievo

Degli ultimi otto giorni, quasi la metà la Fiorentina Women’s li ha passati in viaggio, scrive stamani La Nazione. Prima a La Spezia, dove sabato scorso ha alzato la Supercoppa Italiana battendo la Juventus. Poi a Londra, dove mercoledì sera ha perso 1-0 nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Chelsea. E oggi a Verona, dove alle 15 è attesa dal Chievo Verona Valpo per la quarta giornata di serie A. In pratica, giovedì la squadra è rientrata dall’Inghilterra in aereo, e ieri è ripartita in pullman per il Veneto.

Possibile turnover per Cincotta, che ha una rosa ampia e farà ruotare le sue ragazze in vista dei tanti impegni anche nelle prossime settimane.