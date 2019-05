Women’s U15 impegnate nel quadrangolare per la fase Interregionale

Le Giovanissime viola allenate da Pratesi prenderanno parte alla fase Interregionale del Campionato Nazionale

Come si apprende dal canale mediatico viola, la squadra Giovanissime di Fiorentina Women’s FC – vincitrice del Campionato Regionale U15 della Toscana – sarà impegnata a Roma sabato 25 e domenica 26 maggio in un raggruppamento quadrangolare valido per la fase Interregionale del Campionato Nazionale presso il Centro Sportivo “Roma” le ragazze dell’allenatrice Silvia Pratesi affronteranno nell’ordine:

AS Roma (sabato 25 ore 15.00)

Cagliari Calcio (domenica 26 ore 10.30)

SSC Napoli (domenica 26 ore 16.00)

Le prime due classificate del raggruppamento accederanno a una successiva fase Interregionale a quattro in programma sempre a Roma nei giorni 8 e 9 giugno 2019.